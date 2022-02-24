Появились первые фото и видео уничтоженной украинцами военной техники РФ 12 24.02.2022, 14:06

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Оккупанты несут тяжелые потери.

В ходе нападения России на Украину танковые колонны сделали попытку прорваться в Луганскую область. На границе идут ожесточенные бои, противник выставил впереди автомобили с якобы символикой ОБСЕ. Появились фото подбитой техники РФ.

Об этом сообщил Антон Геращенко, советник Министра внутренних дел Украины, передает РБК-Украина.

"Из Луганской области начали поступать первые фото подбитой Российской военной техники. Молодцы ребята!" - подписаны фото.

Напомним, что в Харьковской области было уничтожено четыре российских танка.

Также ВСУ показали видео сбитого российского самолета.

Около 12:00 в ВСУ сообщили, что над Межигорьем сбили российский вертолет Ка-52.

Также показали видео, на котором виден момент уничтожения российского вертолета в Гостомеле.

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