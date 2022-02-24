НАТО начало усиление восточного фланга альянса 1 24.02.2022, 14:13

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Нападение России на Украину назвали серьезной угрозой североатлантической безопасности.

НАТО начинает развертывание дополнительных оборонительных сил на восточном фланге.

Об этом сообщается в заявлении альянса в четверг, 24 февраля, передает korrespondent.net.

"Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные морские средства. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", - сказано в сообщении.

Военное вторжение России в Украину в НАТО назвали "серьезной угрозой" североатлантической безопасности.

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