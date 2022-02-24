Лукашенко превратился в Моторолу 8 24.02.2022, 14:15

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Дмитрий Бондаренко

Белорусам надо быть готовыми брать инициативу в свои руки.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко поделился с сайтом Charter97.org своей оценкой событий в Украине:

— Для меня, безусловно, это очень эмоциональное событие, это нападение России на Украину. Я рассматриваю это буквально как агрессию против себя лично, потому что у меня отец украинец, мать — белоруска. И я, наверное, как и 97% белорусов, однозначно на стороне Украины. С утра смотрел новости украинских телевизионных каналов. Я восхищаюсь мужеством и такой решительной волей, а также спокойствием украинцев. То, как они ведут себя в этой сложнейшей ситуации, действительно потрясает весь мир. А ситуация очень и очень тревожная, потому что наступление идет со всех сторон. И что еще больше меня волнует, то, что нападение на Украину произошло и со стороны Беларуси.

— Что вы можете сказать об участии лукашенковских войск в войне?

— Здесь можно однозначно сказать, что Лукашенко превратился в Моторолу, в этого уже умершего бандитского вожака. Ситуация дикая, с белорусской территории наносятся удары по Украине. Это подтверждают военные и пограничники Украины. Вошла техника, вертолеты без опознавательных знаков. А колхозный вождь (я имею в виду Лукашенко) до сих пор молчит и изображает из себя невинную овечку.

Ситуация действительно страшная, миллионы белорусов стали заложниками двух диктаторов. Потому что понятно, что если бы не Путин, то Лукашенко не удержался бы у власти в 2020 году. И понятно, почему с такой звериной жестокостью уничтожались белорусские организации и в тюрьму были брошены белорусские лидеры, а также тысячи белорусских патриотов. Но Лукашенко ждет судьба Моторолы, Гиви и других военных преступников.

— Что могут сделать белорусы для борьбы с оккупантами?

— Мои друзья из тактической группы «Беларусь» заявили о том, что они начинают развертывание, что белорусские добровольцы будут воевать на стороне Украины. Они объявили набор новых людей в тактическую группу «Беларусь». И здесь белорусы могут напрямую помочь украинской армии, а также помочь белорусам, которые будут сражаться за свободу и независимость не только Украины, но и Беларуси.

Сейчас идут переговоры между различными центрами демократических сил. И я думаю, что оценка у всех общая, что все осуждают агрессию и выступают на стороне Украины. Белорусам надо быть готовыми брать инициативу в свои руки. Потому что тот блицкриг, на который рассчитывает Путин, может оказаться «блицкригом наоборот» и произойдет восстание и в Беларуси, я думаю — и в России. Потому что никому эта война не нужна, а весь цивилизованный мир уже занял четкую позицию. И больше терпеть выходки Путина, а тем более — Моторолы-Лукашенко, мир не станет. Нам надо быть готовыми проявить самим решительность и мужество, потому что оккупанты находятся и на нашей земле, а им там не место. И просто вспомним, что мы наследники белорусских партизан и партизанский ген у белорусов является, наверное, доминирующим.

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