Российские солдаты сдаются в плен украинской армии: появились первые фото 24 24.02.2022, 14:21

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В плен взяты оккупанты их Ямпольского мотострелкового полка

В зоне ООС на Донбассе взяли в плен российских военных.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает nv.ua.

«Первые российские военнопленные. Взяты в плен в зоне ООС», — написал он в своем Telegram.

Геращенко призвал российских матерей выходить на улицы РФ и требовать остановить войну с Украиной.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также опубликовал фото российских военных, которые были взяты в плен.

«Военнослужащие 93 омбр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка», — добавил он.

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