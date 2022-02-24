Экс-футболист «Динамо» — Путину: Тварь, умри уже наконец 4 24.02.2022, 14:24

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Полузащитник «Александрии» жестко отреагировал на нападение России на Украину.

Экс-футболист «Динамо» Сергей Рыбалка поделился в сторис Instagram фото президента РФ Владимира Путина, пишет sport.nv.ua.

«Тварь, умри уже наконец-то», — написал в комментарии к снимку Сергей.

Путин объявил о нападении России на Украину утром 24 февраля. Одновременно РФ начала обстрелы украинских городов.

В связи с нападением России в Украине было объявлено военное положение.

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