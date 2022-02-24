Оккупанты начали наступление на Киевскую область с территории Беларуси

Оккупанты начали наступление на Киевскую область с территории Беларуси13
- 24.02.2022, 14:30
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Пограничники вместе с украинскими военными приняли сражение.
Госпогранкомитет Украины сообщает, что российские войска начали атаку на границе Киевской и Житомирской области. Они прорвались с белорусской территории через пункт пропуска «Вильча», передает (УНИАН https://t.me/uniannet/31205).
Пограничниками вместе с украинскими военными принято сражение.
Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы «Млачевка» Житомирского отряда произведены обстрелы из градов.