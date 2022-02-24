Оккупанты начали наступление на Киевскую область с территории Беларуси 13 24.02.2022, 14:30

13,840

Пограничники вместе с украинскими военными приняли сражение.

Госпогранкомитет Украины сообщает, что российские войска начали атаку на границе Киевской и Житомирской области. Они прорвались с белорусской территории через пункт пропуска «Вильча», передает (УНИАН https://t.me/uniannet/31205).

Пограничниками вместе с украинскими военными принято сражение.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы «Млачевка» Житомирского отряда произведены обстрелы из градов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».