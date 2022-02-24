Йенс Столтенберг: НАТО привело в действие заранее разработанный план по обороне 10 24.02.2022, 14:52

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В готовность приведены более 100 самолетов и 120 боевых кораблей.

Североатлантический альянс собирает срочный саммит по видеосвязи, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает eurointegration.com.ua.

"Мы собираем виртуальный саммит НАТО на завтра (25 февраля), чтобы принять решение о дальнейшем пути", - заявил он.

Столтенберг дал понять, что ждет длительного противостояния: "Цель Кремля вновь установить сферы влияния – это новая нормальность нашей безопасности"

Он сообщил, что Альянс активировал заранее разработанный план защиты, упрощающий передвижение войск, в том числе сил быстрого реагирования, в которые входят также более 100 самолетов и 120 кораблей.

Столтенберг отметил готовность НАТО отражать атаку в случае, если Россия пойдет дальше и нападет на государства под защитой НАТО. "Нет пространства для разночтений – атака на одного из нас, будет атакой на всех".

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