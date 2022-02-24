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Украинские войска удержали линию обороны на востоке страны

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  • 24.02.2022, 14:55
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Украинские войска удержали линию обороны на востоке страны
фото: РБК-Украина

ВСУ нанесли оккупантам ощутимые потери.

Министр обороны Алексей Резников рассказал о потерях оккупантов. По его словам, украинские войска уничтожили вражеские танки, самолеты и вертолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова.

"Украина бьется и бьется успешно. ВСУ нанесли оккупантам ощутимые потери. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут обратно в Российскую Федерацию. На востоке линию обороны мы удержали, враг отброшен. Оккупанты уже потеряли 6 самолетов, 2 вертолета и 5 танков", - заявил Резников.

Также Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил об уничтожении российского вертолета Ка-52 над Межигорьем в Киевской области.

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