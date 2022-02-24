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Президент Латвии: После нападения на Украину Россию нужно изолировать от мира

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  • 24.02.2022, 14:59
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Президент Латвии: После нападения на Украину Россию нужно изолировать от мира

Политик в ближайшее время отправится на консультации с союзниками в Варшаву.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Россию необходимо изолировать от всего мира, а задача НАТО – помочь украинцам.

Об этом сообщает Delfi.

Левитс считает, что вторжение в Украину – это начало конца режима президента РФ Владимира Путина, потому что это нападение не может не повлиять на нападающего.

Он сказал, что в ближайшее время отправится на консультации с союзниками в Варшаву. Речь идет об укреплении восточного фланга НАТО.

"Мы можем чувствовать себя в безопасности. Нас защищает пятая статья договора НАТО", - сказал президент Латвии.

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