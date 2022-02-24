Российский фондовый рынок рухнул на 50% 3 24.02.2022, 15:08

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фото: reuters

Расписки Сбербанка РФ на Лондонской бирже обвалились более чем на 70%.

Основные фондовые индексы России в ходе сегодняшних торгов обвалились на 45−50%, после чего немного отыграли падение, следует из данных Московской биржи. Падение вызвано нападением России на Украину, сообщает nv.ua.

Индекс Мосбиржи падал на 45,49%, а индекс РТС — на 50%. Индексы упали до минимумов с января 2016 года.

Расписки Сбербанка на Лондонской бирже рухнули более чем на 70% (до $1,99 за бумагу) — до минимумов с 2014 года. Акции банка на Мосбирже упали почти на 60%, так как на его сайте появилось сообщение, что он включен в список блокирующих санкций США, в связи с чем переведет валютные средства клиентов в другие банки. Позже банк отозвал этот релиз.

Курс рубля сегодня обновил исторический минимум. Падение рубля к доллару достигало 89,6 руб./$, к евро — 99,99 руб./евро.

По данным Bloomberg, евро на международных торгах дорожал почти до 101 рубля, доллар — до 89,75 рубля. Евро на пике был дороже цены закрытия прошлых торгов на 8,5 рубля, доллар — на 8 рублей.

Фондовые рынки по всему миру также снижаются. Индекс Euro Stoxx 50 падает на 5,05%, немецкий DAX — на 5,06%, британский FTSE — на 2,9%.

Цены на золото подскочили до самого высокого уровня более чем за год. Апрельские фьючерсы на золото подорожали на 3,3% в ходе торгов на бирже Comex, до $1973,7 за унцию. С начала года драгметалл вырос в цене на 7,7%.

Цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с сентября 2014 года.

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