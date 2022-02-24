«Десятки гробов сегодня поедут в Россию» 5 24.02.2022, 15:23

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Украина ведет упорные бои и мобилизует международную поддержку.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины удержали линию обороны на востоке, оккупантам РФ нанесли ощутимые потери.

Видео с его обращением в YouTube опубликовало издание LIGA.net в четверг, 24 февраля.

По словам Резникова, украинской армии удалось удержать линию обороны и откинуть российских оккупантов на востоке Украины. Министр заявил, что враги уже потеряли шесть самолетов, два вертолета, пять танков.

«План врага сломить нас не сработал. Украина сражается и сражается успешно. Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам ощутимые потери. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут обратно в Россию», — сказал Резников.

Он рассказал, что сейчас Украина мобилизует международную поддержку. Глава ведомства уже провел разговоры с министрами обороны Великобритании, Турции, Литвы и другими партнерами – Украина получит больше оружия и оборонной защиты.

Он призвал всех, кто готов держать оружие, вступать в ряды Сил территориальной обороны. Для этого нужно иметь только паспорт. Прежде всего это касается Харькова, Киева, Запорожья, Херсона, Николаева, Одессы, Чернигова, Сум, Житомира, Ровно, Луцка, Днепра, Донецкой и Луганской областей.

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