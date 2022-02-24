«Путин не выйдет живым из войны» 2 24.02.2022, 16:00

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Российские политики, звезды и эксперты осудили войну с Украиной.

Российские деятели в своих соцсетях и интервью раскритиковали нападение России на Украину. «Белсат» публикует небольшую подборку.

Леонид Гозман, политик: «Война с Украиной не может дать России ничего хорошего, как бы она ни протекала. Ни сама Украина, ни ее вступление в НАТО не представляют для нас угрозы (угрозу для России представляет ее собственная власть, а для российского режима — установление в Украине стабильной и эффективной демократии, но это другой вопрос). В случае войны Россию ждут огромные людские потери, резкое ухудшение экономического положения, обострение всех социальных проблем, полная изоляция и превращение страны в военный лагерь».

Лия Ахеджакова, актриса: «Вот этот новый «учебник истории», который мы услышали, — это приложение к этим Пушилиным, Моторолам и всему этому ужасу. Я думаю, что случилось что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей – вот это страшно».

Юрий Дудь, журналист: «Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал. Я вырос в России, Россия — моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, — моя максимальная поддержка в эти дни. России, Украине, миру — мир».

Екатерина Шульман, политолог:

«Если вы считаете свою работу полезной для людей — не бросайте её. Прежняя жизнь отошла, наступает новая — она беднее, опаснее и ограниченней, но это не причина менять свои принципы. Добро и зло не меняются местами от перемены наших личных обстоятельств. Fais ce que dois, advienne, que pourra. Делай, что должен, и будь, что будет».

Любовь Соболь, политик: «Не знаю, что ещё добавить к этим словам. Война — это худшее, что есть на свете. Нет войне».

Валерий Меладзе, певец: «Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать, это нужно прекратить».

Андрей Кураев, православный диакон: «Интервенция началась. Кто еще верит пропаганде? В 2014 кремлевские уверяли, что Крым восстал стихийно, что украинские военные базы блокируют местные добровольцы, что вежливые люди в форме без опознавательных знаков не имеют отношения к ВС РФ. Потом признали, что операция готовилась и проводилась по инициативе и приказу кремлевского долгожителя. Всю эту зиму те же пропагандисты отмазывали очевидное. Россия, мол, не готовится вторгнуться в Украину. Я отказывался совершать насилие над своим разумом. И вот худшие ожидания исполнились. Под звуки салюта в честь «дня защитника Отечества» армия России открыто вторглась в другую страну и бомбит ее города по всей ее территории».

Илья Новиков, адвокат: «Путин не выйдет живым из войны, которую сегодня начал. Россия не выйдет из нее целой».