Стали известны личности захваченных в плен российских военных 2 24.02.2022, 16:11

21,728

Они сдались 93-й бригаде ВСУ на Донбассе.

Украинские волонтеры из InformNapalm установили личности российских солдат, которые 24 февраля попали в плен военнослужащих 93 ОМБр ВСУ на Донбассе, сообщает nv.ua.

Одним из них оказался 19-летним Рафик Рахманкулов из Петровска Саратовской области РФ.

В строке о месте работы на его страничке в ВКонтатке указано «Вежливые люди/Война».

Второй оккупант указан в соцсети как «Мгомд Мгомдов» 1995 года рождения, однако свою страницу он практически не вел, в связи с чем какой-либо полезной информации о нем там нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».