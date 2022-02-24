Стали известны личности захваченных в плен российских военных

Стали известны личности захваченных в плен российских военных2
- 24.02.2022, 16:11
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Они сдались 93-й бригаде ВСУ на Донбассе.
Украинские волонтеры из InformNapalm установили личности российских солдат, которые 24 февраля попали в плен военнослужащих 93 ОМБр ВСУ на Донбассе, сообщает nv.ua.
Одним из них оказался 19-летним Рафик Рахманкулов из Петровска Саратовской области РФ.
В строке о месте работы на его страничке в ВКонтатке указано «Вежливые люди/Война».
Второй оккупант указан в соцсети как «Мгомд Мгомдов» 1995 года рождения, однако свою страницу он практически не вел, в связи с чем какой-либо полезной информации о нем там нет.