Украинская армия дала отпор оккупантам в окрестностях Сум

Украинская армия дала отпор оккупантам в окрестностях Сум2
- 24.02.2022, 16:23
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Украинские военные удерживают оборону.
В ходе нападения России на Украину идет российское наступление на Сумы. Украинские военные вступили в бой в окрестностях города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.
"Украинские военные ведут бой на направлении Сум. Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами в окрестностях Сум. Украинские военные удерживают оборону. По имеющейся информации РФ совершает наступление со стороны Конотопа", - говорится в сообщении.