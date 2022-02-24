закрыть
24 февраля 2022, четверг, 16:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская армия дала отпор оккупантам в окрестностях Сум

2
  • 24.02.2022, 16:23
  • 7,922
Украинская армия дала отпор оккупантам в окрестностях Сум

Украинские военные удерживают оборону.

В ходе нападения России на Украину идет российское наступление на Сумы. Украинские военные вступили в бой в окрестностях города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

"Украинские военные ведут бой на направлении Сум. Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами в окрестностях Сум. Украинские военные удерживают оборону. По имеющейся информации РФ совершает наступление со стороны Конотопа", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь
Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип