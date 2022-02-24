Украинская армия дала отпор оккупантам в окрестностях Сум 2 24.02.2022, 16:23

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Украинские военные удерживают оборону.

В ходе нападения России на Украину идет российское наступление на Сумы. Украинские военные вступили в бой в окрестностях города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

"Украинские военные ведут бой на направлении Сум. Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами в окрестностях Сум. Украинские военные удерживают оборону. По имеющейся информации РФ совершает наступление со стороны Конотопа", - говорится в сообщении.

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