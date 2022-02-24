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На подступах к Старобельску уничтожены два российских танка и один БТР

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  • 24.02.2022, 16:32
  • 6,336
На подступах к Старобельску уничтожены два российских танка и один БТР
иллюстрационное фото

Украинские воины дают достойный отпор захватчикам.

Российские военные и техника атакуют позиции украинских военных на подступах к Старобельску Луганской области. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook 24 февраля, передает gordonua.com.

"Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Идет бой, ситуация напряженная. Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам. По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и один БТР", – говорится в сообщении.

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