Верховная Рада Украины перешла на непрерывный режим работы 24.02.2022, 16:49

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Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 24 февраля подписал постановление 2103-IX о работе парламента в непрерывном режиме, сообщает gordonua.com.

Время и место проведения пленарного заседания Рады, а также формат определяет председатель парламента.

"Постановление вступает в силу с момента его принятия", – сказано в документе.

Решение о переводе Рады на непрерывный режим работы принято на фоне вторжения российских войск в Украину.

Верховная Рада 24 февраля проголосовала за введение военного положения. Против не голосовал никто. Принятие решения в Раде приветствовали криками "Слава Украине! Героям слава!".

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