Гомельский священник — иерархам БПЦ: О чем сейчас ваши молитвы? 24.02.2022, 16:58

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фото: РАДЫё СВАБОДА

С пяти часов утра бомбят мирно спавшие города братской Украины.

Гомельский православный священник Владимир Дробышевский, которому пришлось выехать из Беларуси из-за преследования, обратился к священноначалию БПЦ, сообщает «Флагшток».

Отметим, что до сих церковные иерархи не опубликовали официальное обращение в связи с вторжением РФ в Украину. С воззванием пока выступила лишь Католическая церковь, отметив, что «брат поднял руку на брата».

«Обращаюсь к вам, духовные пастыри, бдящие о стаде Христовом, — пишет отец Владимир. — Ваши Преосвященства, Высокопреосвященства, Святейшейства. К вам, так любящим писаться с больших букв: Епископы, Архиепископы, Митрополит. С пяти часов утра бомбят мирно спавшие города братской соседней Украины. Пишут об участии в этом безумии и военных Беларуси… Где же ваши голоса? О сейчас чем ваши молитвы?

Только же вчера цветочки возлагали вы к кенотафам погибших солдат. Или это вы к вечному огню привыкаете? Новые цветочки готовите? Найдется среди вас хоть два-три истинных Христовых слуг без лукавства?!»

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