Даля Грибаускайте: Военного преступника можно остановить только на поле боя 4 24.02.2022, 17:10

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Даля Грибаускайте

Экс-президент Литвы призвала Запад к решительным действиям.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призывает Запад к решительным военным действиям в помощь Украине. По ее словам, санкции Владимира Путина не остановят.

"Угрозы изоляции и введение санкций агрессора не остановили и не остановят. Санкции только - это запоздалое наказание. ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА можно остановить только на поле боя. Поэтому хватит сотрясать воздух пустыми разговорами, принимайте решительные действия", – писала экс-президент в фейсбуке, передает delfi.lt.

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