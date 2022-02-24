Задержанный под Гостомелем российский диверсант пытался выдать себя за украинца 10 24.02.2022, 17:14

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У россиянина обнаружили записи и специальные приборы.

Задержанный полицией Киевской области рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом российский диверсант пытался выдать себя за украинца.

Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, у диверсанта обнаружили записи и специальные приборы, "свидетельствующие о том, зачем его забросили к нам".

На вопрос, что он делает в этом месте, он ответил: "Просто живу с этой стороне, вижу горит дом и приехал посмотреть".

Документов мужчина с собой не имел.

Напомним, что под Гостомелем уничтожены два российских вертолета. Отмечается, что силы противовоздушной обороны Украины сбили два российских вертолета.

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