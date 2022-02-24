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Зенон Позняк — белорусским военным: Направьте оружие против российских захватчиков

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  • 24.02.2022, 17:19
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Зенон Позняк — белорусским военным: Направьте оружие против российских захватчиков
Зенон Позняк

Это конституционная обязанность каждого белорусского солдата и каждого гражданина.

Председатель Христианско-демократической партии (КХП-БНФ) Зенон Позняк обратился к белорусским военным.

В обращении, выпущенном от имени Белорусского Национального секретариата «Вольная Беларусь», Зенон Позняк обращается к белорусской армии и белорусским военным: «Не стреляйте в украинцев, не стреляйте в Украину».

Зенон Позняк призвал «направить оружие против российских захватчиков в Беларуси, уничтожать их всеми средствами и видами оружия. Это конституционная обязанность каждого белорусского солдата и каждого белоруса. Если невозможно повернуть оружие против оккупантов, передайте подразделения украинцам».

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