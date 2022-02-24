Oккупанты захватили Каховскую ГЭС и главное сооружение Северо-Крымского канала 1 24.02.2022, 17:29

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иллюстрационное фото

На дамбе ГЭС стоят танки без опознавательных знаков.

На территории Каховской ГЭС присутствуют неизвестные вооруженные лица, на дамбе ГЭС стоят танки без опознавательных знаков.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Министерство энергетики.

На территорию Каховской ГЭС в 11.28 зашли неизвестные вооруженные лица, на дамбе ГЭС стоят танки без опознавательных знаков, говорится в сообщении.

Городской голова Таврическа Николай Ризак сообщил «Суспільному», что главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области захватили оккупанты.

«И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично видел это, грады, танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг», - сказал Ризак.

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