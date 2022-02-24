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Украинцы уничтожают российскую военную технику, используя «Байрактары»

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  • 24.02.2022, 17:36
  • 22,836
Украинцы уничтожают российскую военную технику, используя «Байрактары»

Видеофакт.

Вооруженные силы Украины показали уничтожение российской техники из БПЛА Bayraktar TB2.

Видео опубликовано в Facebook Сухопутных войск ВСУ, сообщает nv.ua.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, на видео показано уничтожение подразделений 1-й танковой армии России на границе с Харьковской областью.

Ранее в Сухопутных войсках заявили, что по состоянию на 15:00 бои продолжаются по всей линии столкновения, украинская армия не допустила прорыва. В районе села Пищевик Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

«Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага», — сказано в сообщении.

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