Украинцы уничтожают российскую военную технику, используя «Байрактары» 9 24.02.2022, 17:36

22,836

Видеофакт.

Вооруженные силы Украины показали уничтожение российской техники из БПЛА Bayraktar TB2.

Видео опубликовано в Facebook Сухопутных войск ВСУ, сообщает nv.ua.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, на видео показано уничтожение подразделений 1-й танковой армии России на границе с Харьковской областью.

Ранее в Сухопутных войсках заявили, что по состоянию на 15:00 бои продолжаются по всей линии столкновения, украинская армия не допустила прорыва. В районе села Пищевик Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

«Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага», — сказано в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».