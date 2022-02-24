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Цены на газ в Европе взлетели

  • 24.02.2022, 17:39
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Цены на газ в Европе взлетели

Рост достиг 47%.

В четверг рост цен на газ в Европе достигал 47% из-за российского вторжения в Украину. Цена приближалась к $1,5 тыс. за тысячу кубометров, пишет Bloomberg.

На момент написания новости цена ближайшего (мартовского) фьючерса на хабе TTF составляет 117,25 евро за МВт/ч ($1,35 тыс. за тысячу кубометров) — рост на 31,9%, свидетельствуют данные биржи ICE.

Газпром заявил в четверг, что его поставки в Европу через Украину стабильны. В четверг поставки выросли на на фоне повышения цен, свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream AS.

Около 5 утра 24 февраля по киевскому времени Владимир Путин в новом обращении объявил войну Украине. Одновременно РФ начала обстрелы украинских городов.

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