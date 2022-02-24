Бомба попала в турецкий корабль в Черном море12
- 24.02.2022, 17:40
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Судно следовало из Одессы в Румынию.
Бомба попала в турецкий корабль в Черном море, сообщает zn.ua со ссылкой на NTV.
Судно следовало из Одессы в Румынию.
Хотя судно было повреждено, пострадавших и жертв нет.
Турецкий корабль, принадлежащий компании YA-SA Shipping, шел под флагом Маршалловых островов.
Согласно полученной информации, корабль потерпел удар в 50 милях к югу от Одессы.
Корабль продолжает движение в направлении Румынии. На его борту 8 турок, 11 филиппинцев и 11 украинцев.
Инцидент прокомментировало Главное управление морских дел Турции. Оно отметило, что просьба о помощи от судна не поступала, и что человеческих жертв нет.