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Бомба попала в турецкий корабль в Черном море

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  • 24.02.2022, 17:40
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Бомба попала в турецкий корабль в Черном море
иллюстрационное фото

Судно следовало из Одессы в Румынию.

Бомба попала в турецкий корабль в Черном море, сообщает zn.ua со ссылкой на NTV.

Судно следовало из Одессы в Румынию.

Хотя судно было повреждено, пострадавших и жертв нет.

Турецкий корабль, принадлежащий компании YA-SA Shipping, шел под флагом Маршалловых островов.

Согласно полученной информации, корабль потерпел удар в 50 милях к югу от Одессы.

Корабль продолжает движение в направлении Румынии. На его борту 8 турок, 11 филиппинцев и 11 украинцев.

Инцидент прокомментировало Главное управление морских дел Турции. Оно отметило, что просьба о помощи от судна не поступала, и что человеческих жертв нет.

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