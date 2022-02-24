Оккупационные войска с территории Беларуси зашли в зону ЧАЭС

Оккупационные войска с территории Беларуси зашли в зону ЧАЭС12
- 24.02.2022, 17:46
- 18,754
Нацгвардия Украины оказывает ожесточенное сопротивление.
С территории Беларуси в зону ЧАЭС вошли оккупационные войска России, сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает gordonua.com.
Геращенко написал, что военнослужащие Нацгвардии, которые охраняют хранилище радиоактивных отходов, оказывают ожесточенное сопротивление.
"Если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивную пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС", – подчеркнул советник главы МВД.