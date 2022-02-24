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Оккупационные войска с территории Беларуси зашли в зону ЧАЭС

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  • 24.02.2022, 17:46
  • 18,754
Оккупационные войска с территории Беларуси зашли в зону ЧАЭС

Нацгвардия Украины оказывает ожесточенное сопротивление.

С территории Беларуси в зону ЧАЭС вошли оккупационные войска России, сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает gordonua.com.

Геращенко написал, что военнослужащие Нацгвардии, которые охраняют хранилище радиоактивных отходов, оказывают ожесточенное сопротивление.

"Если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивную пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС", – подчеркнул советник главы МВД.

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