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Россия потеряла более 100 военных в Херсонской области

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  • 24.02.2022, 17:54
  • 17,950
Россия потеряла более 100 военных в Херсонской области

Бои продолжаются в направлении Мелитополя и Херсона.

Россия захватила города Геническ и Новая Каховка в Херсонской области, но при этом потеряла более 100 военных, передает «Украинская правда» со ссылкой на предоставленный ей отчет Центра оборонных стратегий.

Наступление продолжается в направлении Мелитополя и Херсона.

«Де-факто российские войска выполняют задачи по возобновлению поставок воды в Крым через северо-крымский канал. Оккупационные власти Крыма заявили о подготовке к получению воды», - говорится в отчете.

По состоянию на 14:00, Россия во время вторжения в Украину уже потеряла 7 самолетов, 4 вертолета, более 10 единиц бронированной техники и около 100 личного состава.

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