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Чехия и Латвия прекратили выдачу виз россиянам

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  • 24.02.2022, 17:58
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Чехия и Латвия прекратили выдачу виз россиянам

Чешские власти также отозвали разрешения на работу консульств РФ в Карловых Варах и Брно.

Латвия и Чехия решили приостановить выдачу виз российским гражданам из-за нападения России на Украину.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Ввиду агрессии России в Украине я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями", - написал в Twitter глава МИД Латвии Едгар Ринкевичс.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также заявил, что его страна приостановила выдачу виз гражданам РФ, сообщает Deník N. По его словам, визы продолжат выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам.

Кроме того, чешские власти решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно, а также временно закрыли свои консульские учреждения в Петербурге и Екатеринбурге.

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