Александра Герасименя: Обязанность каждого гражданина Беларуси — сохранить независимость страны 3 24.02.2022, 18:06

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Александра Герасименя

Сегодняшний день показал, кто есть кто.

Руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя обратилась к белорусам в связи с нападением России на Украины:

— Сегодняшний день доступно для всех показал кто есть кто.

Очередной ополоумевший дед, с имперскими замашками пойдет на все ради достижения своих целей, по головам и трупам людей.

"Кабы не было вайны" уже не актуально, мы сейчас в самой активной фазе, когда ракеты над головой и танки звенят.

Сколько людей должно погибнуть чтобы люди "очнулись" и увидели весь ужас происходящего? Сколько сыновей должно уйти на фронт воевать за чужую страну и чужие личные интересы, и не вернуться, прежде чем люди скажут "хватит"?!

Сейчас обязанность каждого гражданина Республики Беларусь сохранить мир и Независимость страны.

Ответственность за вторжение на Территорию Украины лежит полностью на Путине, и вы сейчас принимаете решение, или вы соучастник преступления против человечества, или говорите нет войне, и делаете все от вас зависящее чтобы ее прекратить.

Лукашенко вас уже предал, и сдал страну, теперь все зависит от вас!!!

В эту сложную минуту, выражаю полную поддержку украинскому народу, за вами правда, и вы обязательно отстоите свою свободу и независимость!

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