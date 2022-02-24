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Украинцы с помощью «Байрактаров» остановили наступление оккупантов с территории Беларуси

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  • 24.02.2022, 18:12
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Украинцы с помощью «Байрактаров» остановили наступление оккупантов с территории Беларуси

Уничтожены пять бронетранспортеров и автомобиль.

Украинские войска с помощью «Байрактаров» остановили наступление оккупантов с территории Беларуси.

«В направлении Новая Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь госграницу на танках и бронетехнике и понес потери: 5 бронетранспортеров и автомобиль», - сообщил на брифинге представитель ВСУ.

С помощью беспилотников также остановлено наступление российских танков в районе Путивля.

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