Украинцы с помощью «Байрактаров» остановили наступление оккупантов с территории Беларуси 4 24.02.2022, 18:12

11,864

Уничтожены пять бронетранспортеров и автомобиль.

Украинские войска с помощью «Байрактаров» остановили наступление оккупантов с территории Беларуси.

«В направлении Новая Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь госграницу на танках и бронетехнике и понес потери: 5 бронетранспортеров и автомобиль», - сообщил на брифинге представитель ВСУ.

С помощью беспилотников также остановлено наступление российских танков в районе Путивля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».