В Киеве ввели комендантский час
- 24.02.2022, 18:21
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При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.
В Киеве ввели комендантский час с 22:00 до 07:00.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает nv.ua.
Он объяснил, что во время комендантского часа общественный транспорт работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.
«Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости совершать передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — уточнил он.