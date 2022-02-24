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В Киеве ввели комендантский час

  • 24.02.2022, 18:21
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В Киеве ввели комендантский час

При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.

В Киеве ввели комендантский час с 22:00 до 07:00.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает nv.ua.

Он объяснил, что во время комендантского часа общественный транспорт работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.

«Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости совершать передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — уточнил он.

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