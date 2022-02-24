Бои в Гостомеле: украинские военные нанесли артиллерийский удар по российскому десанту 3 24.02.2022, 18:25

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В результате обстрела удалось уничтожить три вертолета РФ.

Украинские военные нанесли авиаудар по десанту российских захватчиков. Удалось сбить три вражеских российских вертолета из 34.

Об этом сообщила Нацгвардия, передает УНИАН.

"Гостомель дал бой противнику, сбили три вертолета из тридцати четырех. Работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты. Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась", - сообщили в НГУ.

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