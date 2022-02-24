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Владимир Зеленский: Россия пытается захватить ЧАЭС, это объявление войны Европе

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  • 24.02.2022, 18:30
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Владимир Зеленский: Россия пытается захватить ЧАЭС, это объявление войны Европе

Нацгвардейцы Украины оказывают ожесточенное сопротивление, чтобы трагедия 1986 года не повторилась.

Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере, передает УНИАН.

"Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86 года не повторилась. Это объявление войны всей Европе", - написал он.

Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление. Если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивную пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС", - говорится в его сообщении.

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