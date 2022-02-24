Иллюзий не осталось! Наталья Радина

24.02.2022, 18:36

2,924

Наталья Радина

Необходимо думать о стратегии реального сопротивления в условиях оккупации.

Сегодняшнее утро избавило от иллюзий самых недоверчивых. Мы уже потеряли слишком много времени, уповая на чудо, на мыльные пузыри, которые, как показало время, ни на то не пригодны. В итоге нашу страну превратили в концлагерь и в агрессора.

В этой ситуации мы можем только сами, каждый из нас, взять на себя ответственность за нашу свободу и независимость. Только ясное и четкое понимание, что Лукашенко и Путин - в равной степени наши враги, которые не имеют никакого права распоряжаться нашими судьбами, только готовность защитить себя и свою независимость должны стать ответом на нависшую над Украиной, над нами, над Европой и над миром угрозой.

Время фейковых планов прошло, необходимо думать о стратегии реального сопротивления в условиях оккупации.

Слава Украине! Жыве Беларусь!

Наталья Радина, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».