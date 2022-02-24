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Иллюзий не осталось!

  • Наталья Радина
  • 24.02.2022, 18:36
  • 2,924
Иллюзий не осталось!
Наталья Радина

Необходимо думать о стратегии реального сопротивления в условиях оккупации.

Сегодняшнее утро избавило от иллюзий самых недоверчивых. Мы уже потеряли слишком много времени, уповая на чудо, на мыльные пузыри, которые, как показало время, ни на то не пригодны. В итоге нашу страну превратили в концлагерь и в агрессора.

В этой ситуации мы можем только сами, каждый из нас, взять на себя ответственность за нашу свободу и независимость. Только ясное и четкое понимание, что Лукашенко и Путин - в равной степени наши враги, которые не имеют никакого права распоряжаться нашими судьбами, только готовность защитить себя и свою независимость должны стать ответом на нависшую над Украиной, над нами, над Европой и над миром угрозой.

Время фейковых планов прошло, необходимо думать о стратегии реального сопротивления в условиях оккупации.

Слава Украине! Жыве Беларусь!

Наталья Радина, «Фейсбук»

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