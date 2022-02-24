Байден сегодня вечером объявит о новых санкциях против РФ и оружии для Украины 1 24.02.2022, 18:36

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ДЖО БАйДЕН

фото: getty image

Брифинг должен состояться после заседания Совета нацбезопасности.

Президент США Джо Байден в полдень по восточноамериканскому времени (в 20 часов по Минску) сделает заявление, в ходе которого объявит о новых санкциях против российского государства.

Об этом "Европейской правде" рассказал информированный американский источник.

Как сообщала "Европейская правда", брифинг должен состояться после заседания Совета нацбезопасности. Как сообщил собеседник, президент США должен выйти к прессе, в том числе для оглашения санкционных решений.

"Как мы говорили, Союзники по НАТО и наши партнеры наложат серьезные санкции против России как следствие этого нападения. Лидеры G7 будут встречаться для координации этого. Путин выбрал заранее спланированную им войну, которая принесет катастрофические потери жизней и страдания людей", - рассказал собеседник.

"Только Россия ответственна за смерти и разрушения, которые принесет это нападение", - заверил представитель США.

"Также (Байден объявит, что - ЕП) США предоставят Украине дополнительное оружие для самозащиты", - сообщил дипломат.

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