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Арестович: Украинские военные отбили Каховку и местную ГЭС

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  • 24.02.2022, 18:53
  • 11,704
Арестович: Украинские военные отбили Каховку и местную ГЭС

Кроме того, россияне понесли тяжелые потери в Счастье, под Харьковом, Сумами, Конотопом и в Гостомеле.

Украинским военнослужащим удалось отбить у ВС РФ Каховку Херсонской области.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает nv.ua.

Ранее сообщалось, что Каховка и местная гидроэлектростанция были захвачены российскими войсками.

«ВСУ вернули контроль над Каховкой и Каховской ГЭС», — заявил Арестович.

Кроме того, по его словам, россияне понесли тяжелые потери в Счастье, где несколько военнослужащих РФ попали в плен, а также под Харьковом, Сумами, Конотопом и в Гостомеле, где десант противника, сумевший высадиться на местном аэродроме, попал под плотный огонь украинской артиллерии.

В то же время бои с оккупантами продолжаются.

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