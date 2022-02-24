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ЕС пообещал жесткие санкции против России в течение 24 часов

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  • 24.02.2022, 18:56
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ЕС пообещал жесткие санкции против России в течение 24 часов

Они ударят по стратегическим отраслям российской экономики.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил министру иностранных дел Украины, что жесткие санкции ЕС против России будут применены в течение суток.

Об этом говорилось в телефонном разговоре дипломатов, сообщила eurointegration.com.ua.

Глава украинской дипломатии призвал ЕС немедленно применить санкции против Москвы, а также призвал высокопоставленного чиновника предоставить Украине европейскую перспективу.

В четверг лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить санкции против РФ.

Этими санкциями ЕС обещает ударить по стратегическим отраслям российской экономики, заблокировать доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми.

Кроме того, ЕС намерен централизованно заблокировать государственные активы России за границей.

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