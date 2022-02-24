Как бороться с паникой и сохранять спокойствие 24.02.2022, 19:11

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Советы психолога.

Утром 24 февраля войска России при поддержке Лукашенко атаковали Украину. Российская артиллерия бьет по приграничным украинским городам, на Донбассе, в Херсонской области и вблизи Сум идут ожесточенные бои, а в соцсетях распространяются панические сообщения, дезинформация и фейки.

«Люди мои дорогие, бояться нормально, это не стыдно, а естественный процесс, но есть действенные штуки. Если совсем коротко – там, где наше внимание, там наша сила. Энергия», - пишет украинский психолог Елена Батынская.

Чтобы сохранить душевное равновесие, Батынская советует:

Вы знаете, и делаете это, прямо сейчас. Вы умеете дышать. Дышите тяжело, или быстро, или как там уже есть. Но просто одновременно наблюдайте. Обратите внимание на то, как вы дышите.

Вы же что-то делаете. Проговорите мысленно, что именно вы делаете. Можно вслух. Сегодня можно многое. Это тоже внимание.

Обратите внимание на того, кто рядом. Даже если это кот. Коснитесь, обнимите. Лишним не будет.

Пройдитесь тихонько в убежища. Обратите внимание, где находятся ближайшие и какие чуть подальше. Если открыто, зайдите хоть на 2 минуты. Это тоже внимание, но вообще-то правило осмотра территории.

Верьте. Кто верующий, есть молитвы.

«Есть наша армия. Яростная армия. Я верю в своих побратимов. И на всякий случай, в себя тоже. Стоим. Боремся. Верим», - добавляет она.

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