Обстановка на фронте: на главных направлениях войска Украины отразили атаки РФ 2 24.02.2022, 19:10

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Как выглядит ситуация на данный момент.

Несмотря на массированный удар ракетами и авиацией по Украине, Вооруженные силы оказывают эффективное сопротивление. Надежды россиян на отсутствие сопротивления и на воздушную мощь не оправдались.

Об этом сообщил Минобороны Украины и президент Украины Владимир Зеленский на специальном брифинге.

Вооруженный десант российских оккупантов, который высадился в Гостомеле Киевской области, блокирован.

Украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки врага на главных направлениях

"На языке конфликта это можно назвать оперативной паузой", – сказал президент Зеленский.

Он сообщил, что в зоне операции Объединенных сил украинские военные действуют "на отлично", Харьковское направление очень сложное, но силы для защиты города работают.

"Самая проблемная ситуация на сегодня на Юге. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя", – сообщил глава государства.

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