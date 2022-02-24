Зеленский требует отключить РФ от SWIFT и ввести бесполетную зону над Украиной
- 24.02.2022, 19:32
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Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе.
На фоне вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский требует от иностранных партнеров отключить РФ от системы международных платежей SWIFT. А также ввести бесполетную зону над Украиной.
Об этом сообщает в Twitter Владимир Зеленский.
"Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эммануэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", - отметил Зеленский.