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ВСУ отбивают атаку россиян в районе Городни и Равнополья

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  • 24.02.2022, 19:37
  • 9,388
ВСУ отбивают атаку россиян в районе Городни и Равнополья

Об этом сообщил глава Черниговской областной госадминистрации.

Недалеко от Чернигова около 15:30 24 февраля, шел бой украинских военнослужащих с российскими оккупантами.

Об этом "Суспільному" сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, бои ведутся на репкинском направлении. Подразделения ОК "Север" отражают атаки противника.

По словам секретаря Черниговского горсовета Александра Ломаки, звуки взрывов, которые слышны в Чернигове – это эхо со стороны Городни и Равнополья.

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