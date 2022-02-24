Средняя зарплата в январе в Беларуси упала почти на 200 рублей

Средняя зарплата в январе в Беларуси упала почти на 200 рублей1
- 24.02.2022, 19:39
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И это только по официальным данным.
Номинальная средняя зарплата в Беларуси в январе составила 1 477,8 рубля, сообщает Белстат. Традиционно для начала года, она снизилась по сравнению с декабрем.
Номинальная средняя зарплата, то есть до вычета подоходного налога и страховых взносов в ФСЗН, в январе упала на 197,5 рубля по сравнению с декабрем прошлого года. Тогда она увеличилась на 199 рублей, что связано обычно с выплатой премий в конце года.
Получается, что в январе средняя зарплата была всего на 1,5 рубля выше ноябрьской, которая составляла 1 476,3 рубля.
В долларовом эквиваленте зарплата в первом месяце года была 572 доллара (по среднему курсу Нацбанка в январе).
Традиционно самая высокая зарплата была в Минске — 2116 рублей. В регионах она заметно отставала:
в Минской области — 1 476,7 рубля;
в Гомельской — 1334 рубля;
в Гродненской — 1 262,2 рубля;
в Брестской — 1 239,4 рубля;
в Витебской — 1 230,7 рубля;
в Могилевской — 1 180,8 рубля.