Средняя зарплата в январе в Беларуси упала почти на 200 рублей 1 24.02.2022, 19:39

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И это только по официальным данным.

Номинальная средняя зарплата в Беларуси в январе составила 1 477,8 рубля, сообщает Белстат. Традиционно для начала года, она снизилась по сравнению с декабрем.

Номинальная средняя зарплата, то есть до вычета подоходного налога и страховых взносов в ФСЗН, в январе упала на 197,5 рубля по сравнению с декабрем прошлого года. Тогда она увеличилась на 199 рублей, что связано обычно с выплатой премий в конце года.

Получается, что в январе средняя зарплата была всего на 1,5 рубля выше ноябрьской, которая составляла 1 476,3 рубля.

В долларовом эквиваленте зарплата в первом месяце года была 572 доллара (по среднему курсу Нацбанка в январе).

Традиционно самая высокая зарплата была в Минске — 2116 рублей. В регионах она заметно отставала:

в Минской области — 1 476,7 рубля;

в Гомельской — 1334 рубля;

в Гродненской — 1 262,2 рубля;

в Брестской — 1 239,4 рубля;

в Витебской — 1 230,7 рубля;

в Могилевской — 1 180,8 рубля.

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