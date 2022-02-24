Украина проводит тестовое отсоединение от энергосистем РФ и Беларуси, несмотря на войну 1 24.02.2022, 19:41

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На ТЭС достаточно угля более чем на 2 недели работы.

На ТЭС, принадлежащих ДТЭК, достаточно угля более чем на 2 недели работы, передает zn.ua.

Украина проводит тестовое отсоединение от энергосистем России и Беларуси, несмотря на войну

Украина все же осуществила тестовое отсоединение от энергосистем России и Беларуси, которое должно продлиться три дня и началось, согласно плану, 24 февраля. Это следует из сообщения компании ДТЭК, имеющегося в распоряжении редакции.

"Сегодня мы работаем в изолированном от России и Беларуси режиме. Выполняем все команды Системного Оператора", – информируют в компании.

Отмечается, что на ТЭС, принадлежащих ДТЭК, достаточно угля более чем на 2 недели работы.

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