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Украина проводит тестовое отсоединение от энергосистем РФ и Беларуси, несмотря на войну

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  • 24.02.2022, 19:41
  • 3,176
Украина проводит тестовое отсоединение от энергосистем РФ и Беларуси, несмотря на войну

На ТЭС достаточно угля более чем на 2 недели работы.

На ТЭС, принадлежащих ДТЭК, достаточно угля более чем на 2 недели работы, передает zn.ua.

Украина проводит тестовое отсоединение от энергосистем России и Беларуси, несмотря на войну

Украина все же осуществила тестовое отсоединение от энергосистем России и Беларуси, которое должно продлиться три дня и началось, согласно плану, 24 февраля. Это следует из сообщения компании ДТЭК, имеющегося в распоряжении редакции.

"Сегодня мы работаем в изолированном от России и Беларуси режиме. Выполняем все команды Системного Оператора", – информируют в компании.

Отмечается, что на ТЭС, принадлежащих ДТЭК, достаточно угля более чем на 2 недели работы.

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