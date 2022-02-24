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Зеленский: Российский десант в Гостомеле заблокировали

  • 24.02.2022, 19:51
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Зеленский: Российский десант в Гостомеле заблокировали

Отдан приказ на уничтожение.

В ходе нападения России на Украину на аэродром в Гостомеле Киевской области (находится в 35 км от Киева) высадился десант противника, верховный главнокомандующим Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский отдал приказ его уничтожить. Об этом глава государства заявил в видеообращении, которое было опубликовано около 17.30.

"Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение", – заявил Зеленский.

В Гостомоле расположен аэропорт Антонов.

Сегодня днем американский телеканал CNN, чей корреспондент Мэтью Чанс находится в Гостомеле, сообщил, что российские воздушно-десантные войска зашли на территорию аэропорта. Чанс отметил, что российские военные хотят установить с помощью этого аэропорта "воздушный мост", по которому они бы перекинули в Украину большее количество войск.

Зеленский: Российский десант в Гостомеле заблокировали

Отдан приказ на уничтожение.

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