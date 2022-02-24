Швейцария введет санкции против трех российских банков и 361 депутата 4 24.02.2022, 20:00

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Швейцария приняла такое решение, чтобы предотвратить возможный обход антироссийских санкций ЕС.

Швейцария объявила о финансовых санкциях в отношении трех банков России и ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы, а также в отношении ряда российских бизнесменов. Об этом заявил президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис.

Он напомнил, что ЕС объявил о введении санкций против трех банков и против 336 депутатов Госдумы, нескольких членов правительства и военнослужащих России, а также бизнесменов.

«Санкции ЕС, принятые вчера, должны быть включены в это постановление в виде мер по предотвращению обхода», — говорится в сообщении.

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