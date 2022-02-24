Экономист посоветовал белорусам забирать деньги из банков 4 24.02.2022, 20:12

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Еще есть нормальный шанс.

На фоне начала войны России против Украины в Беларуси стремительно обесценился белорусский рубль по отношению к евро и доллару. Разбираемся с экономистом Львом Львовским, что делать белорусам в этом ситуации.

На торгах 24 февраля, курс доллара в Беларуси вырос на 5,9% (15 копеек) до 2,7997 рубля, евро – на 4,78% (14 копеек) до 3,1375 рубля. Российский рубль подешевел на 3,1% до 3,2391 белорусского рубля за 100 российских, передает «Белсат».

Курсы в коммерческих банках еще выше. К некоторым из них уже выстроились очереди из граждан, желающих купить валюту.

«Покупать доллары прямо сейчас, наверное, не надо. Сейчас самая острая реакция. Но я думаю, что большинство белорусов и без моих советов традиционно большую часть лишних денег или сбережений обменивают на доллары и евро. С этим у нас все спокойно», – заявил в комментарии «Белсату» экономист Лев Львовский.

А вот снятие вкладов и денег со счетов, по его мнению, – «сейчас это хорошая стратегия».

«Пока что у нас все банки действуют и работают. Кризис, который случился, вышел из российских военных ведомств, а не из нашей банковской системы. Но тем не менее, надо понимать, что сейчас, когда Беларусь тоже участвует в атаке на Украину, на нее могут быть наложены самые серьезные санкции», – отметил экономист.

По его словам, в плане введения санкций Беларусь находится в самом уязвимом положении.

«С одной стороны она тоже участвует в атаке на Украину, а с другой – она не является таким важным производителем и поставщиком нефтепродуктов для Европы, как Россия. Так что, мы можем ожидать самую-самую жесткую реакцию на Беларусь. Это означает, что могут начаться проблемы с банковскими переводами и так далее. Наши банки, скорее всего, не разорятся, но проблемы с использованием банковской системы начнутся или уже начались. Я думаю, что у белорусов еще есть нормальный шанс, особенно если речь идет не о миллионах долларов, а о паре сотен или паре тысяч. Такие деньги в банках еще могут найтись», – считает Лев Львовский.

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