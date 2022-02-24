Украина просит от Евросоюза средства ПВО и ПРО 2 24.02.2022, 20:13

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Киев также призывает к «самым жестким» ограничительным мерам против режима Лукашенко.

Украина призывает Евросоюз срочно предоставить системы противовоздушной и противоракетной обороны и использовать все средства для подавления сигналов российских спутников, передает eurointegration.com.ua.

В документе переданными украинскими дипломатами властям ЕС содержатся следующие запросы:

- прекращение действия лицензий на ПО для военной и гражданской техники в России и Беларуси;

- блокирование или создание помех российским системам спутниковой навигации в воздухе, над Черным и Азовским морями;

- использование всех средств для блокирования российской спутниковой навигационной системы Глонасс, в том числе глушение ее сигнала над Черным и Азовским морями, воздушным пространством Беларуси и Украины.

Украинская сторона также призывает к "самым жестким ограничительным мерам против режима Лукашенко, который напрямую поддержала полномасштабное вторжение России".

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