Украина просит от Евросоюза средства ПВО и ПРО

Украина просит от Евросоюза средства ПВО и ПРО2
- 24.02.2022, 20:13
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Киев также призывает к «самым жестким» ограничительным мерам против режима Лукашенко.
Украина призывает Евросоюз срочно предоставить системы противовоздушной и противоракетной обороны и использовать все средства для подавления сигналов российских спутников, передает eurointegration.com.ua.
В документе переданными украинскими дипломатами властям ЕС содержатся следующие запросы:
- прекращение действия лицензий на ПО для военной и гражданской техники в России и Беларуси;
- блокирование или создание помех российским системам спутниковой навигации в воздухе, над Черным и Азовским морями;
- использование всех средств для блокирования российской спутниковой навигационной системы Глонасс, в том числе глушение ее сигнала над Черным и Азовским морями, воздушным пространством Беларуси и Украины.
Украинская сторона также призывает к "самым жестким ограничительным мерам против режима Лукашенко, который напрямую поддержала полномасштабное вторжение России".