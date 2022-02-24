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Зеленский призвал россиян выходить на улицы

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  • 24.02.2022, 20:31
  • 1,334
Зеленский призвал россиян выходить на улицы
Владимир Зеленский

Об этом президент Украины заявил в видеообращении.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян, которые не согласны с политикой властей, начавших войну в Украине, выйти на улицы и заявить об этом открыто.

Об этом он заявил в видеообращении, вечером, 24 февраля.

«Мы видим, что многие россияне шокированы происходящим. Некоторые из россиян уже призывают в соцсети, что они против войны. Мы это видим, но руководство РФ это вряд ли увидит. Поэтому просьба: "Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну, - пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны! Мы – украинцы, мы – находимся на своей земле! Вы – русские. Сейчас ваши военные начали войну, войну в нашем государстве. Я бы очень хотел, чтобы вы высказывались на Красной площади, или еще где-нибудь на улицах вашей столицы, в Москве, или в Петербурге и других городах России. Не только в инстаграмме. Это очень важно», - призвал Зеленский.

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