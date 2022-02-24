Экс-депутат Верховного Совета жестко обратился к белорусским бизнесменам 9 Сергей Наумчик

24.02.2022, 20:37

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Сергей Наумчик

Вы ведь хотели тесных связей с Россией? Ну так получайте.

Жрите дерьмо, господа бизнесмены. Читаю, как бизнесмены голосят: «Ах, как спасти бизнес, политикам ведь на всё нас.., а дерьмо разгребать нам!».

Нет, ребята. Не судите всех по себе. Политики бывают разные. Вбейте себе это в головы. В начале 90-х вы нам, тогдашним политикам БНФ (которые пробили нужные для рыночных реформ – а значит, и для вас – законы) , не помогали (за единичным исключением).

Вы не видели дальше завтрашнего дня, давали взятки Кебичу. Потом – Лукашенко.

Потом один из вас уволил Сергея Антончика из своей компании (Сергей работал там грузчиком, таскал тележки в супермаркете), когда узнал, что это – бывший депутат БНФ.

Вы ведь хотели «тесных связей с Россией? Ну так получайте. И знаете, я – рад. Вы заслужили это дерьмо. Специально пишу по-русски, чтобы дошло.

Сергей Наумчик, Facebook

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