Британия объявила санкции против режимов Путина и Лукашенко 15 24.02.2022, 20:52

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Великобритания также сделает все для того, чтобы отключить РФ от SWIFT.

Британский премьер Борис Джонсон объявил о санкциях в отношении режимов Путина и Лукашенко.

Будут введены санкции против Лукашенко за вторжение на территорию Украины.

Британия замораживает все активы ВТБ и вводит санкции против «Аэрофлота».

Россия будет выдавлена из мировой экономики, Великобритания сделает все для того, чтобы отключить РФ от SWIFT.

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