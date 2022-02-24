Британия объявила санкции против режимов Путина и Лукашенко

Британия объявила санкции против режимов Путина и Лукашенко15
- 24.02.2022, 20:52
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Великобритания также сделает все для того, чтобы отключить РФ от SWIFT.
Британский премьер Борис Джонсон объявил о санкциях в отношении режимов Путина и Лукашенко.
Будут введены санкции против Лукашенко за вторжение на территорию Украины.
Британия замораживает все активы ВТБ и вводит санкции против «Аэрофлота».
Россия будет выдавлена из мировой экономики, Великобритания сделает все для того, чтобы отключить РФ от SWIFT.