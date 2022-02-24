закрыть
24 февраля 2022, четверг, 21:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британия объявила санкции против режимов Путина и Лукашенко

15
  • 24.02.2022, 20:52
  • 14,294
Британия объявила санкции против режимов Путина и Лукашенко

Великобритания также сделает все для того, чтобы отключить РФ от SWIFT.

Британский премьер Борис Джонсон объявил о санкциях в отношении режимов Путина и Лукашенко.

Будут введены санкции против Лукашенко за вторжение на территорию Украины.

Британия замораживает все активы ВТБ и вводит санкции против «Аэрофлота».

Россия будет выдавлена из мировой экономики, Великобритания сделает все для того, чтобы отключить РФ от SWIFT.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь
Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип