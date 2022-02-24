Невзоров: Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал 13 Александр Невзоров

24.02.2022, 20:57

12,678

Александр Невзоров

Никакого «военного чуда», о котором так долго врал режим Путина, - не явлено.

Ну что, самое главное уже нарисовалось и по первым аккордам угадывается последующая мелодия. Есть основания предполагать, что это, скорее всего Шопен. «Похоронный марш». И это похороны не Украины. Никакого «военного чуда», о котором так долго врал режим - не явлено. Ничего особенного. Обычная примитивная война, примитивным железом, которую начали коряво, неумело и проигрышно. Успешность такой войны решается в первый час от ее начала. Либо агрессор показывает некое «чудо», либо начинается кровавая и мерзкая бодяга надолго. Уже понятно, что успешности нет. Всё очень обычненько. Громко, нагло, пафосно, но крайне хило. Оттого, что раздолбают аэродромы и десяток казарм-ничто не решится. Сила Украины не там, куда сегодня шарашат российские ракеты.

Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.

Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.

P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.

Александр Невзоров, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».